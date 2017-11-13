Zahter balı Antep baklavasıyla buluştu

Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca ve baklava ustası kuzeni Mustafa Yıldırım, kışın grip ve nezleye karşı da kullanılan zahterin, aromasını ve balının doğallığını kentle özdeşleşen baklavaya taşıdı.

Nebi Koca, arıcılığın çocukluk tutkusu olduğunu, 2003'te eğitim alarak profesyonel arıcılığa başladığını belirtti.

İki kovanla başladığı arıcılıkta bugün 2 bin kovana ulaştığını belirten Koca, "Arıcılığa başladığımda birçok insan bana, 'Hayvanlarla uğraşmayı bırak, sigortalı bir işe bak, sabit bir maaşa bak' dedi ama ben arıcılığı en iyi şekilde yapmayı kafama koymuştum ve yaptım. Gaziantep bölgesinde yetişen zahterin balını üretiyoruz, arı sütü, polen ve propolis üretiyoruz." diye konuştu.

Koca, Gaziantep yöresine özgü bir bitki olan zahterin, kışın nezle ve gribe karşı da çay olarak içildiğini dile getirerek, zahter balının da kaliteli bir ürün olduğunu söyledi.

Kent merkezindeki mağazasında zahter balının farklı şekillerde tüketimi için birçok çalışma yaptığını belirten Koca, 7 yıldır bal, polen, arı sütü, propolis ve suyla şuruplar yapıp konuklarına ikram ettiğini anlattı.

Gaziantep'in ünlü baklavasını da zahter balıyla yapmaya karar verdiklerine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Kuzenim baklava ustası olduğu için 'zahter balından baklava yapalım' dedik. Şerbetinde şeker yerine bal kullanılınca güzel şeyler ortaya çıkması lazım. Yaklaşık 3 yıldır kuzenimle beraber bu konuda çalışmalar yaptık. Kıvamını tutturabilmek için, daha lezzetli, daha güzel olması için neler yapabiliriz' diye uğraştık. Defalarca denemeler yaptık. En son iş yerimizin açılışında müthiş bir ballı baklava yaptık ve misafirlerimize ikram ettik. Çok beğenildi, talepler gelmeye başladı. Herkes yiyebiliyor. Çünkü bal, özüyle şifadır. Bunu insanlar rahatlıkla tüketebiliyor. Diğer şekerlerle kıyaslamamak gerekiyor. Doğal olduğu için faydalı. Biz ballı baklavayı bu şekilde ortaya çıkardık ve yapmaya başladık."

Koca, baklavada zahter kokusu da olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'in iki değeri, fıstık ve baklavaya üçüncü bir değerini, zahter balını katmış olduk. Ballı baklavayı tadan herkes de son derece beğeniyor. Çok güzel ve lezzetli bir baklava oldu." dedi.

"Baldan yaptığımız için kesinlikle içinde şeker yok"

Koca'nın baklava ustası kuzeni Mustafa Yıldırım da 10 yaşında başladığı mesleğini 19 yıldır sürdürdüğünü aktardı.

Günde 15-20 tepsi baklava yaptıklarını belirten Yıldırım, haftada 350-500 kilogram baklava üretip sattıklarını kaydetti.

Zahter balından ürettikleri baklavanın çok lezzetli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Yiyen memnun kalıyor. 'Bu baklava mı diye soruyorlar.' Şehir dışından da özel müşterilerimize sipariş üzerine gönderiyoruz. Fıstığın, tereyağının kokusu ve aroması, zahterin kokusuyla karıştığı zaman ortaya çok muhteşem bir lezzet çıkıyor. Herkese tavsiye ederim. Baldan yaptığımız için kesinlikle içinde şeker yok. Kaliteli bal kullandığımız için pahalı. Kaliteli zahter ballı, tereyağlı, bol fıstıklı bir baklavanın kilogramı 100 lirayı geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA