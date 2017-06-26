Yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Yalova'nın doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Adapazarı ve Bursa’dan tatillerini geçirmek için Termal ilçesine gelenler, arife gününden itibaren yoğunluk oluşturmaya başladı.

Bayramda ilçedeki doğal güzellikleri görmek ve kaplıca suyundan faydalanmak isteyenler arasında Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler de yer aldı.

Yerli ve yabancı turistler kaplıca sularının aktığı yerlerde kalabalık oluştururken, çok sayıda vatandaş da otele ait termal sulu açık havuzda yüzerek tatilin tadını çıkardı.

İstanbul'dan bayram tatili için ilçeye gelen Mustafa Takar, Yalova'nın İstanbul'a yakın olmasından dolayı burayı tercih ettiğini söyledi. Kaplıcalarıyla meşhur ilçenin görülmeye değer olduğunu belirten Takar, "Termal çok güzel bir yer. Havası, doğası, termal kaplıca sulu havuzu, saunası ve hamamları güzel." diye konuştu.

Cihan Gönültaş da 5 arkadaşıyla İstanbul’dan Termal ilçesine geldiklerini ifade etti. Gönültaş, "Burayı, kaplıcaları ve güzel doğasından dolayı tercih ettik. İstanbul buraya çok yakın, 1 saatte ulaşabiliyoruz." dedi.

Cemalettin Ayçiçek de şifa bulmak için termal ilçesine geldiğini anlatarak, ayaklarındaki rahatsızlığın tedavisinde termal suyun faydasını gördüğünü söyledi.

Bayram hareketliliği

Termal ilçesinde fotoğrafçılık yapan Yasemin Yılmaz da durgun geçen ramazan ayının ardından ilçede bayram dolayısıyla yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Bayram dolayısıyla işlerinin çok iyi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Fotoğraf çektirmek isteyen çok. Ramazan ayında durgunluk yaşanıyordu. Ama şimdi bayramın birinci gününden itibaren aşırı yoğunluk var. Arap turistler daha çok." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçede bunun 2 bin 500-3 bini otel odası konseptinde, geri kalanı ise apart ve ev pansiyon olarak hizmet veriyor.

Bayram tatili dolayısıyla ilçedeki otel, apart ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiği bildirildi.