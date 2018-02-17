Yürüyemeyen tavuğa ahşap protez

Besici Açıkgöz yaptığı açıklamada, tavuğun bacağının, rüzgarlı bir günde hızla kapanan demir kapıya sıkışarak koptuğunu söyledi. Yürümekte zorlanan tavuğun çaresizliğine derman olmak için kolları sıvadığını belirten Açıkgöz, "Kazadan sonra tavuk, diğer hayvanlardan kaçmakta ve dolaşmakta zorluk çekiyordu. İlk başta bilek hizasında kırılmıştı. Orayı sardım ama zamanla parmakları kurumaya başladı, inceldi ve bacağı bilek hizasından koptu. Yürüyemiyordu, koşamıyordu. Diğer hayvanlar tarafından eziliyordu. Ben de protez yapmaya karar verdim. İmkanlar dahilinde ahşaptan bacak yaptım." diye konuştu.

Yaklaşık iki haftadır tek bacakla yaşayan tavuğun, proteze alıştıkça daha rahat hareket edeceğine inandığını ifade eden Açıkgöz, "(İnsana yapılıyor, hayvana neden yapılmasın) dedim. Bir tahtanın içini matkapla oydum, dışını çarkla incelttim. Ayak kısmını da oynar şekilde yerleştirdim. Ve sağlığa zararsız bir yapıştırıcı madde ile sabitledim. İki gün önce taktım, tavuk iki hafta ayaksız olduğu için yavaş yavaş alışıyor." ifadelerini kullandı.

Hayvanları sevdiğini dile getiren Açıkgöz, şunları söyledi:

"Protezin işe yaradığını görmek çok güzel bir duydu. Her zaman köy yerinde veteriner bulamıyoruz veya maddi külfeti fazla olabiliyor. Bu nedenle ineklerin iğnesini de kendim yapıyorum. Protez bacak fikrini ilk paylaştığımda annem, babam gülmüştü ama işe yardığını görünce sevindiler. Tavuğu yokken hemen yakalayabiliyordum, şimdi kaçıyor, yakalamakta zorlanıyorum."

Kaynak: AA