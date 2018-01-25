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Buradasınız : » » Yurt dışındaki gençler Türkiye'deki "Gençlik Kampı"nda buluşacak

Yurt dışındaki gençler Türkiye'deki "Gençlik Kampı"nda buluşacak

Yurt dışında yaşayan gençler için 24-21 Mart ve 01-08 Nisan'da Türkiye'de gençlik kampı düzenlenecek. Kamplara başvurular, 2 Mart'ta son bulacak.

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Yurt dışındaki gençler Türkiyedeki &quot;Gençlik Kampı&quot;nda buluşacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Dışişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yurt dışında yaşayan gençleri Türkiye'de buluşturacak gençlik kamplarına başvurular, 2 Mart'a kadar devam edecek.

Yurt dışında yaşayan 18-25 yaş arası Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi gençler için Türkiye'de gençlik kampıları düzenlenecek.

Program, Antalya Alaaddin Keykubat Kampı'nda erkekler için 24-31 Mart, kızlar için de 01-08 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Gençlik kampı yurt dışındaki gençleri bekliyor

Kamplara katılan gençlerden herhangi bir ücret alınmayacak, katılımcıların Türkiye'ye ulaşım giderleri de YTB tarafından karşılanacak.

Gençlik kamplarına katılanlar, okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi sportif faaliyetlere, sokak oyunlarına, müzik, tiyatro, halk oyunları gibi etkinliklere ve kişisel gelişim seminerlerine katılma imkanı bulacak.

Yurt dışında yaşayan gençlerin ana vatanlarıyla bağlarının güçlenmesini, tarihi ve kültürel mirasları yerinde görme imkanı bulmasını amaçlayan kamplar kapsamında doğa ve kültür gezileri de düzenlenecek.

Gençlik kamplarına katılmak isteyenler 2 Mart'a kadar "www.ytb.gov.tr/genclikkamplari/" adresinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: yaz kampı, türkiye, genç
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