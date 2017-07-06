Yüksekova'dan dünya üçüncülüğüne

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğuştan zihinsel engelli Tacdin Ören, kayak sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Milli takıma kadar yükselen 21 yaşındaki Ören, kayaklı koşuda kariyerine bir dünya üçüncülüğü ve iki Türkiye şampiyonluğu sığdırmayı başararak azmin engel tanımadığını gösterdi.

Yüksekova'da kayak antrenörü olan akrabaları tarafından 8 yaşında yeteneği keşfedildikten sonra bu sporu yapmaya başlayan doğuştan hafif zihinsel engelli Ören, gösterdiği azimle önemli başarılara imza attı.

Erzurum'da 2013 yılında düzenlenen "7. Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Dünya Kayak Şampiyonası''nda kayaklı koşu serbest stilde dünya üçüncülüğü, 2016'da Erzincan ve 2017'de Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak şampiyonalarında birinci olan milli sporcu Ören, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını azimle sürdürüyor.

Antrenmanlarını milli antrenörler gözetiminde Yüksekova'daki karayolunda yapan Ören, gelecek yıl düzenlenecek "INAS Dünya Kayak Şampiyonası''nda altın madalyayı hedefliyor.

"Altın madalyayı Yüksekova'ya getirmek istiyorum"

Ören, daha büyük başarılara imza atmak için yoğun tempoda çalıştığını söyledi.

Çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğünü belirten Ören, "Güç ve kuvvete yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorum. Bisiklet sürüp, dağ yürüyüşü yapıyorum. Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Yüksekova'nın gururu olmak, altın madalyayı ilçeye getirmek istiyorum." dedi.

Kayak antrenmanlarını yolda yapıyor

Ören, Tacdin'i özel durumunu göz önüne alarak çalıştırdıklarını ve günde çift antrenman yaptıklarını anlattı.

Dünya şampiyonasına çok sıkı şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Ören, şunları kaydetti:

"Yazın çalışmalarımızın yarısına yakınını asfaltta gerçekleştiriyoruz. Yol trafiğe açık, bu da bazı riskleri içeriyor. Antrenmanları daha sağlıklı bir şekilde yapabilmek için kendi sahamız olmalı. Asfalttaki çalışmalar bunun yanında sporcuya büyük katkı da sağlıyor. Özellikle tekerlekli kayağın yapılabilmesi için asfaltın olması önemli. İleride burada kamp eğitim merkezi açılacak. Bu merkez açıldığı zaman daha fazla başarı elde edeceğiz. Daha fazla sporcuyu milli takıma taşıyacağız. Hedefimiz, Tacdin'i gelecek sezon yapılacak dünya şampiyonasında birinci olarak kürsüye çıkarmaktır."