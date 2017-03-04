Yüksek topuklarla koştular

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, "yüksek topuk" ve halk koşusuyla başladı.

Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen yüksek topuk koşusuna 26 kadın katıldı. Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabılarını ayaklarına bantladı. Koşuya hazırlanan kadınlara eşleri ve çocukları da yardım etti.

Topuk ölçümü yapılan kadın yarışmacılar, en az 5 santimetre uzunluğundaki topuklu ayakkabılarla 100 metre koşarak yarışı tamamladı.

Bazı yarışmacıların dengesini sağlayamayarak yere düştüğü mücadelenin birincisi Ezgi Erdem, ikincisi Zuhal Kaya, üçüncüsü Durdu Ekinci oldu. Koşu sonunda birinci 2 bin lira, ikinci bin 500 lira, üçüncü bin lira ile ödüllendirildi.

Koşuya katılan 67 yaşındaki Leman Erzurum, yarışmayı 20. sırada tamamladı.

Yarışmanın birincisi Ezgi Erdem, ödül töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu, yarışmada düşeceğini düşünerek çok korktuğunu dile getirdi. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gördüğünü ifada eden Erdem, "Birinci olmayı beklemiyordum ama azmedince başardım. Daha önce tanıdıklarım katılmıştı, onların yönlendirmesiyle ben de katıldım." diye konuştu.

Yüksek topuk koşusunun ardından 2 bin kişinin kayıt olduğu halk koşusunun startı verildi. Koşuda "Tacize, tecavüze, şiddete karşı kadın dayanışması" yazılı pankart açıldı. Koşuya katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik kapsamında yarın maraton, yarı maraton ve tekerlekli sandalye engelliler koşuları yapılacak. AA