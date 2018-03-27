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Yufka yaparak Mehmetçiğe destek oldu

Konya'da yaşayan Emine Çolaktat, komşularıyla yaptığı yufka ekmeklerin satışından elde ettiği 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

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Yufka yaparak Mehmetçiğe destek oldu

59 yaşındaki Emine Çolaktat, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşıyor. Zorlu koşullarda vatani görevini sürdüren Mehmetçiğe destek için 3 gün süren bir kampanya başlatan Çolaktat'ın kampanyası kısa sürede büyüdü, komşularından da destek geldi. 

Çolaktat, komşularıyla beraber yaptığı yufka ekmekleri, pazar yerinde ve çarşıda gezerek sattı. Esnafın da desteğiyle 3 gün içinde yufka ekmek satışından 15 bin 805 lira gelir elde eden Çolaktat, biriktirdiği parayı ilçe merkezindeki bir banka şubesine giderek Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırdı.

Çolaktat, şunları söyledi:

"Ben de her Türk gibi vatanımı, devletimi, ordumu, milletimi çok seven bir insanım. Onlar olmasa biz böyle güzel yaşayamayız. İçimden böyle bir kampanya başlatmak geçiyordum. Bir anda kalktım ve başlattım. Komşularımızın da verdiği destekle bu işe yufka ekmek yaparak başladım. Evleri ve iş yerlerini gezerek satışını gerçekleştirdiğimiz ekmeklerden elde ettiğimiz gelir üç günde 15 bin 805 liraya ulaştı. Bu paraları askerimize destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na göndermek için ilçe merkezine geldim. Amacım Mehmetçik'in arkasında olduğumuzu hissettirmekti. Vatanımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun, var olsun."

Çolaktat, kampanya kapsamında 13 çuval un kullandıklarını kaydederek, "Beyşehir'den Mehmetçik'e selam gönderiyorum. Allah'ım onları bir an önce sevdiklerine kavuştursun, inşallah burunları kanamasın. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. Ordumuz devamlı muzaffer olsun" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: mehmetçik vakfı, mehmetçik, destek
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