YPG/PKK'nın yaraladığı annesini kilometrelerce sırtında taşıdı

Cinderes'te yaşayan 80 yaşındaki Hilal el-Ahmet ve ailesi, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtulup can güvenlikleri için Türkiye'ye sığınmaya karar verdi.

Aile, yaya olarak yola koyuldu. Yaşlı olduğu için oğlunun sırtındataşıdığı Hilal el-Ahmet, Cinderes'ten çıkarken teröristlerin açtığı ateş sonucu belinden yaralandı. Yaşlı kadını Reyhanlı'ya kadar oğlu Dalal Kerduş sırtında götürdü.

12 kilometrelik yolu 6 saatte oğlunun sırtında aşan Hilal el-Ahmet, sığındığı Türkiye'de tedavi altına alındı.

Teröristlerin saldırısı sonucu kan kaybeden yaşlı kadının yaşadığı şok nedeniyle de konuşma yetisini geçici olarak kaybettiği belirtildi.

İlçenin sınır köyünde kurulan çadırlarda barınmaya başlayan aileye çevredeki vatandaşlar gıda ve yakacak desteğinde bulundu.

Türkiye'ye karşı savaşmaları için baskı görmüşler

Yaşlı kadının oğlu 45 yaşındaki Dalal Kerduş, Türkiye'ye karşı savaşmak istemedikleri için YPG/PKK'lı teröristlerden baskı gördüklerini söyledi.

Afrin'in Cinderes bölgesinde yaşadıklarını anlatan Kerduş, ''Afrin'de çiftçilik yaparak ailemin geçimini sağlıyordum. Normal zamanda da bizlere sürekli çağrı yapıp silah altına alınmamız için bildiriler veriyorlardı ancak Zeytin Dalı Harekatı ile durum tamamen değişti.'' dedi.

"12 kilometresırtımda taşıdım"

Türkiye'ye karşı savaşmaları istendiği andan itibaren Afrin'i terk etmenin yollarını aradıklarını aktaran Kerduş, ''Tüm yolları tutmuşlardı. Sınıra yaklaşanları vurmakla tehdit ettiler. Yaşlı babam, annem ve çocuklarım için Cinderes'i terk etme kararı aldık. Gecenin karanlığında yaya olarak yola koyulduk, annem yaşlı olduğu için onu 12 kilometre sırtımda taşıdım, yolumuzun sanırım 5'inci kilometresinde YPG/PKK'lı teröristlerin peşimizden açtığı ateş sonucu annem belinden yaralandı.'' diye konuştu.

"Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz"

Türkiye'ye sığındıkları için mutlu olduklarını belirten Kerduş, şunları söyledi:

''Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesine sığındık. Annemi hemen sağlık ekipleri hastaneye götürdüler. Çok şükür şu an hayatta ve sağlığına yavaş yavaş kavuşuyor. Eğer buraya gelmeseydik, halimizin ne olacağını bilmiyorduk, çok şükür buradayız. Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz. Türkiye'den başka Müslüman devletleri bize sahip çıkmadılar. Bize sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Reyhanlı'da çocuklarım, annem ve babamla yaşamaya başladık. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı sonrasında tekrar evlerimize dönmek istiyoruz.''

Kaynak: AA