YPG/PKK'nın saldırısında eşini kaybeden Sinirli: O caniler Kürtlerin adını kullanmasın

Afrin kırsalından 2 Şubat'ta YPG/PKK'lı teröristlerce Reyhanlı'ya atılan roket sonucu yaşamını yitiren siviller arasında, çiftçi emeklisi 68 yaşındaki Rıfat Sinirli de yer alıyor.

Olay günü çarşıya alışverişe giden ve roket şarapnellerinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Sinirli'nin ailesi, yaşadıkları acıya rağmen teröristleri sevindirmemek için hüzünlerini içlerinde yaşıyor.

Hayat arkadaşını kaybeden Aşune Sinirli, acısını içine gömerek eşinden geriye kalan 7 çocuğu ve torunlarını teskin etmeye çalışıyor.

"Eşim 'teröristleri sevindirmeyelim' diyordu"

Evlerinde taziyeleri kabul eden 65 yaşındaki Aşune Sinirli yaptığı açıklamada, harekatın başladığı ilk günden itibaren eşinin Türk askerine dua ettiğini söyledi.

Sinirli, eşinin ülkesini çok sevdiğini vurgulayarak, "Reyhanlı'ya roketler düşmeye başladığında, bize ve çevredekilere moral veriyordu. İlçeyi terk etmek isteyenleri ikna etmeye çalışıyor ve 'teröristleri sevindirmeyelim' diyordu. Bize de 'Ne olursa olsun burayı terk etmeyeceğiz. Ölürsek şehit oluruz, kalırsak zaten vatan bizim' şeklinde konuşuyordu. 68 yaşındaki eşim harekatın ilk gününde 'Ben de şehit olacağım, şimdi gönderseler şehit olana kadar dönmem' demişti. Ben de ona 'senin yaşın geçti beyim, şehit olamazsın' demiştim." ifadelerini kullandı.

Olay günü eşinin çarşıya alışverişe gittiğini anlatan Sinirli, o sırada ilçeye 2 roketin düştüğünü belirtti.

"O caniler, Kürtlerin adını kullanmasın"

Sinirli, hayat arkadaşının, şarapneller parçalarının başına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çevredekilerin anlattığına göre, ilk roket, eşimin bulunduğu sokağın altına düşmüş. O da elindeki poşetleri bırakarak yaralılara yardım etmek istemiş. O sırada ikinci roket düşmüş ve şehit olmuş. PKK'lılar, Kürtler için savaştığını söylüyor. Onlar yalancılar. Müslüman değiller. Onlar kafirler. Müslüman insanın Müslüman'a eli kalkmaz. Ben Kürt kızı Kürt'üm, aslım Kürt. Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Türkiye'miz için her an canımızı veririz. Onlar asla bizi temsil edemez. Teröristler, 'Kürtleri vuruyorlar' diye bağırıyorlar. Eşim de Kürt'tü. O caniler, Kürtlerin adını kullanmasın. Kimse Kürt'ü vurmuyor ki, teröristleri vuruyor. Biz, teröristlerle savaşıyoruz, Kürtlerle savaşmıyoruz. Dürüst Kürtler gelsin kucak açıyoruz. Hain olan bizden uzak dursun. Türkiye'ye herkese sahip çıkar, atmaz hiçbir zaman. Devlet Kürt'ü, Türk'ü seçmiyor, o zalimleri seçiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini başsağlığı için aradığını belirten Sinirli, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek onun her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA