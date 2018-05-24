Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polis yardım etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olan "gören göz" cihazlarının başvurusu için Lüleburgaz'dan Kırklareli'ne gelen 65 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Alaaddin Dağ, otogarda yolunu kaybetti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri Dağ'ı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne götürdü. Polislerin elini tutan Dağ, görevli memurlara teşekkür etti.

"20 yıl önce geçirdiğim trafik kazası sonucunda, görme duyumu kaybettim. Lüleburgaz'dan Kırklareli'ne geldim ancak yolumu kaybettim. Vatandaşlar beni görünce polis ekiplerini aradı, onlar da hemen geldi."

Dağ, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Karaman'ın yardımıyla "gören göz cihazı" başvurusu yaptı.

Kaynak: AA