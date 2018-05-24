  • 24 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.692
    EURO 5.513
  • BIST 103547.45
    ALTIN 195.546
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polis yardım etti

Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polis yardım etti

Kırklareli otogarında yolunu kaybeden görme engelli vatandaşa polis ekipleri yardımcı oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olan "gören göz" cihazlarının başvurusu için Lüleburgaz'dan Kırklareli'ne gelen 65 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Alaaddin Dağ, otogarda yolunu kaybetti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri Dağ'ı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne götürdü. Polislerin elini tutan Dağ, görevli memurlara teşekkür etti.

"20 yıl önce geçirdiğim trafik kazası sonucunda, görme duyumu kaybettim. Lüleburgaz'dan Kırklareli'ne geldim ancak yolumu kaybettim. Vatandaşlar beni görünce polis ekiplerini aradı, onlar da hemen geldi."

Dağ, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Karaman'ın yardımıyla "gören göz cihazı" başvurusu yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, görme engelli, gören göz cihazı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER