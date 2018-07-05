Yol işçileri 150 dereceyi aşan sıcaklıkta çalışıyor

Yaz mevsiminin en sıcak zamanlarının yaşandığı İzmir'de asfalt işçileri çalışmalarına çok daha ağır koşullarda devam ediyor.

160 dereceye ulaşan sıcaklık

Kışın yağışlar nedeniyle yıpranan yollardaki asfalt kaplamaları yenilemek için sıcak yaz günlerinde aralıksız çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri, "yolu tutabilmesi için" gerekli ısı olan 160 dereceye ulaşmış asfalt malzemesiyle birlikte yanıyor.

Kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 140 ile 160 derece arasında değişen asfalt sıcaklığına aldırış etmeden soluksuz ter döküyor.

2 milyon 200 bin tonluk asfalt serimi hedefleniyor

İZBETON Merkez Asfalt tesisinden 160 derece sıcaklıkta çıkan asfaltın dökülecek alana kamyonlar vasıtasıyla geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Yazın gelmesiyle birlikte asfalt harekatına başladık. İzmir’de 21 serim, 65 yama ekibi ve 54 sathi kaplama ekibiyle yaz aylarındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ekiplerimizi daha da çoğaltacağız” dedi.

Bayındır ve Bergama'da iki yeni şantiyeyi hizmete alarak asfalt ve parke üretiminde rekor kapasiteye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonuna bu yıl da hızlı bir giriş yaptı.

Büyükşehir bu kapsamda, 2018 yılında 2 milyon 200 bin tonluk asfalt serimi hedefliyor.

Kaynak: İHA