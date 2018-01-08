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Buradasınız : » » Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara, Kırklareli ve Edirne'de meydana gelen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

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Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kırklareli'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü Kırklareli'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis özellikle kent merkezinde etkili olurken polis ve jandarma ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi bekleniyor.

Ankara'da da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı artan sis etkisini sürdürüyor. Tarihi yapılar, özellikle Selimiye Camisi sis altında kalırken, Tunca ve Meriç köprüleri çevresinde de güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler: yoğun sis, sis
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