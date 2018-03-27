  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.975
    EURO 4.949
  • BIST 117378.73
    ALTIN 172.913
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yılkı atlarını fotoğraflamak için Türkiye’nin dört bir yanından geliyorlar

Yılkı atlarını fotoğraflamak için Türkiye’nin dört bir yanından geliyorlar

Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yılkı atlarını fotoğraflamak için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldığı atlar, şimdilerde fotoğraflara konu oluyor.

Erciyes Dağı’nın eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı Mahallesi etrafında yaşayan yılkı atları, fotosafari turları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Fotoğraf sanatçıları, atları fotoğraflayabilmek için hünerlerini sergiliyor.

Fotoğrafçılar, sürü halinde koşan atların tozu dumana kattığı yollarda, gün batımının kızıllığıyla ortaya çıkan eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için çaba sarf ediyor.

Hörmetçi ve Sultan Sazlığı ile Soysallı Mahallesi'nde sürüler halinde görülen yılkı atları, fotoğrafseverlerin renkli karelerle buluşmasını sağlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yılkı atları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER