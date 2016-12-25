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Yıldız Dağı'nda gece kayağı keyfi

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 sporcu ve Sivas Valisi Davut Gül, Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi.

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Yıldız Dağında gece kayağı keyfi

Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştiren sporculara üzerinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazan pankartla ve açtıkları Türk bayraklarıyla son günlerde yaşanan terör olaylarını lanetledi.

Sivas Valisi Davut Gül, kayak gösterisi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldız Dağı Kayak tesislerinde gece kayağına katılmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Burada özellikle geçen yıl yetiştirilen genç sporcuların bir gösteri sunduğunu belirten Gül, "Sporcularımız Türk bayrakları açarak ve üzerinde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankartla meşaleler eşliğinde kayak gösterisi sunarak ve terörü lanetlediler." dedi.

Gül, pistin çok güzel olduğunu ve Türkiye'nin en iyi kayak pistlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içinde ve iddia ediyorum bunların içinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi." diye konuştu. AA

Etiketler: yıldız dağı, terör lanetlendi, Davut Gül
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