Yetiştirilen 14 bin sülün doğaya salınacak

Samsun'daki Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yetiştirilen Kafkas sülünleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünce "Doğal Yaşamı Sülünle Destekleme Programı" kapsamında doğaya salınıyor.

Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yetiştirilen sülünlerin dönem dönem doğaya salındığını söyledi.

Gelemen'deki istasyonda Kafkas sülünü yetiştirdiklerini belirten Kılınçer, bu türlerin Türkiye'nin yerli kuşları arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Kafkas sülünlerinin Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kıyıya yakın bölgelerinde yayılma alanı bulduklarına işaret eden Kılınçer, "İnsan nüfusunun artması, sanayileşme, hızlı kentleşme, doğal afetler ve düzensiz ve aşırı avlanma tabii kaynakların tahribini hızlandırmış, birçok yabani hayvan türünün yok olmasına ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Bakanlığımız, nesli hızla azalan sülünü üreterek doğaya salmak ve doğada desteklemeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Bu amaçlarla 1969 yılında Gelemen Sülün Üretme İstasyonunun kurulduğunu vurgulayan Kılınçer, "İstasyonumuzda son 10 yılda üretilen 190 bin sülün Türkiye'nin çeşitli illerinde doğaya salındı. Bu yıl da 14 bin sülün doğaya salınacak. Bu kapsamda kuluçka makinesine koyduğumuz yumurtalardan 16 bin civciv çıktı." dedi.

Kılınçer, bu yıl üretilecek 14 bin sülünün Sinop, Giresun, Kocaeli, Bolu, Çorum ve Samsun'da doğaya bırakılacağını kaydetti.