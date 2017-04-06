  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Yeryüzünde 60 binden fazla ağaç türü var

Yerküre, 60 binden fazla ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor. En çok ağaç türü Brezilya'da bulunuyor.

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Yeryüzünde 60 binden fazla ağaç türü var

Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Birliğinin (BGCI) bünyesindeki 500 kuruluştan derlediği veriler, yeryüzündeki ağaç türü sayısının 60 bin 65 olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırmada 8 bin 715 ağaç türüyle Brezilya'nın en fazla sayıda ağaç çeşidi bulunan ülke olduğu belirlendi.

Ağaç yetiştirmenin mümkün olmadığı kutup bölgeleri hariç tutulduğunda en az ağaç türüne ise yaklaşık bin 400 çeşidin bulunduğu Kuzey Amerika'nın Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerinde rastlanıyor.

Araştırma sayesinde tehlikedeki ve nadir olan türler, acilen korunması için belirlenebilecek.

Araştırmanın sonuçları " Journal of Sustainable Forestry" dergisinde yayımlandı. 

Etiketler: ağaç türleri, ağaç
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