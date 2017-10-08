Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi "Gölyazı"

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat Gölü'nün doğu ucundaki yarımadada kurulu Gölyazı Mahallesi, hafta sonları 10 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen Gölyazı, doğal güzellikleriyle hemen her mevsimde ziyaretçilerin önemli durakları arasında yer alıyor.

Gölyazı'yı ziyaret eden turistler, daha çok kadınlar tarafından yakalanıp pirişirilerek servis edilen göl balıklarının da tadına bakıyor.

Mahalle muhtarı İbrahim Şahin, Nilüfer ilçesine bağlı ve antik adı "Apollonia ad Rhyndacum" olan Gölyazı'nın tarihinin MÖ 6'ncı yüzyıla kadar uzandığını hatırlattı.

Şahin, Gölyazı'nın eski bir Rum köyü olduğunu ve 1924 yılında Yunanistan'ın Selanik kentinden göç edenlerin torunlarının yaşadığı mahallede, vatandaşların geçim kaynağını ise balıkçılık ve turizmin oluşturduğunu belirtti.

Uluabat Gölü'nün ucundaki bir yarımadanın üzerinde kurulu Gölyazı'da asıl geçim kaynağının balıkçılık olduğunu anlatan İbrahim Şahin, kadınların kayıkla göle açılıp balık tuttuğunu ve bunların mahalledeki lokantalarda pişirilerek gelen misafirlere ikram edildiğini aktardı.

"Dünyada ender yerlerden biri"

Şahin, Gölyazı'nın bir ada ve bir yarımadadan oluştuğunu, adaya ulaşımın köprüyle sağlandığını ve mahallenin bu özelliklerinden dolayı çok ilgi gördüğünü dile getirdi.

Gölyazı'nın, Doğu Roma ve Yunan döneminden izler taşıdığını belirten İbrahim Şahin, şöyle konuştu:

"1922'den sonra Rumlar burayı terk ediyor. Türkler ve Rumlar yıllarca birlikte yaşıyor. Selanik'ten gelen göçmenlerimiz de onların evlerine yerleştiriliyor. Mahallemizde eski tarihi camimiz ve hamamımız var. Tarihi ve doğal konumuyla dünyada ender yerlerden biri. Mahallemiz, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kontrolünde."

"Gölyazı arkeolojik sit alanı ilanı"

Şahin, 1996'da Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aliye Emel Göksu ve öğrencileri tarafından Gölyazı'da çalışma yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gölyazı arkeolojik sit alanı ilanı. Burası her kültürden tarihi eserlerin olduğu bir yer. Burada kilise, yel değirmeni, hamam ve 80'e yakın tescilli bina var. Bu binalar aslına uygun restore ediliyor. Nilüfer Belediyesi, Bursa Valiliğinin katkılarıyla vatandaşlardan taahhütname alarak proje çalışmaları yapıyor. Meydandaki bazı evler restore edildi. Diğer evler de restore edilecek. Restore edilemeyenler de aslına uygun yeniden yapılıyor. Bu restorasyon çalışmaları tamamlandığı zaman mahalle meydanı özgün ve tarihi kimliğine kavuşmuş olacak."

"Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Gölyazı"

Gölyazı'nın her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığına da değinen İbrahim Şahin, şunları kaydetti:

"Burası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi bir yer. İstanbul ve İzmir'den çok gelen oluyor. Hafta sonları 8-10 bin kişi mahallemize geliyor. Yurt dışından da Japonya, Çin, İngiltere ile Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler oluyor. Özellikle son yıllarda en çok Arap turistler geliyor. Gölde turizm amaçlı tekne gezintileri yapılıyor. Bununla ilgili Gölyazı Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi kuruldu. Bu kooperatif saltanat tekneleri aldı. Şu anda 3 tane saltanat teknesiyle turistleri gölde gezdiriyor. Arap turistler saltanat tekneleriyle geziyi çok seviyorlar. Saltanat tekneleriyle gezinti, Arap turistlerin gözdesi."