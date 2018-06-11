Yeni tavuk ırkı keşfetti, annesinin ismini verdi

Fen Bilgisi Öğretmeni Abdullah Tabur, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyor. 3 yıl önce bir grup öğrencisiyle birlikte çalışmalara başladı.

Yeni ırkın adı Zeynep

Brahma cinsi horoz ile Anadolu siyah cinsi tavuğun gen haritasını çıkarıp çaprazlama yöntemi ile yeni bir ırk ortaya çıkardı.

Abdullah Tabur, görünüş olarak da dünyadaki hiçbir ırk tavuğa benzemeyen yeni ırk tavuğa annesi Zeynep'in ismini verdi.

Keşif akademi dünyasında ses getirdi

Ve yeni tavuk ırkıyla ilgili çalışmasının her aşamasını akademik makale haline getirdi.

Çalışma sonuçlarını başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere yurt dışında da birçok üniversiteye gönderdi.

Normal tavukların 3 katı yumurtlayacak

Bilimsel makale olarak yayınlanan Abdullah Tabur’un çalışması, akademik dünyada da geniş yankı buldu.

Tabur, bilinen birçok tavuk hastalığına karşı Zeynep'in oldukça dirençli olduğunu söyledi.

"Şu anda Türkiye’deki en yaygın tavuklar yılda yaklaşık 120 yumurta verir. Ancak Zeynep 1 yılda 360 tane yumurta yumurtlama özelliğine sahip. Yani normal tavukların üç katı yumurtlar."

Dünya literatürüne girmeye hazırlanıyor

Yeni tavuk ırkını dünya literatürünün Zeynep olarak adlandırılması için de başvuruda yaptı.

"Et verimi de oldukça yüksek olan bu yeni ırk Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Bu çalışmaya başlarken anneme sözüm vardı. Ve bu yeni ırka annemin adı olan Zeynep ismini verdim. İnşallah dünya genelinde de bu ırkımız yaygınlaşacak ve Zeynep olarak anılacak. Bunun için de gerekli başvuruları yaptım”

Kaynak: İHA