Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen yaz gençlik kamplarına başvurular başladı.

Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetle belirlenen yaz kamplarına katılabilmek için gençler 10 Temmuz tarihine kadar başvuruları internet üzerinden yapabilecek.

GSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kamplar için başvuru tarihleri birinci dönem 1-25 Mayıs, ikinci dönem de 25 Mayıs-10 Temmuz olarak belirlendi. Kamplar ise 10 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kamplardan 2017 yılı içerisinde yaklaşık 120 bin gencin yararlanması beklenirken, gençlerin ilgisinin büyük olduğu ifade edildi.

Katılımın ücretsiz olduğu 36 gençlik kampına katılacakların ulaşım dahil tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak, teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecek.

7 günlük dönemler halinde, kız ve erkek gruplarının ayrı ayrı katılacakları kamplara, başvurular internet üzerinden yapılacak. Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarına sadece birer kez katılabilecek.

Kamp başvurularının değerlendirilmesinde, aile aylık net geliri bin 404 liranın altında olanlara, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara, gençlik merkezi üyelerine, katılmak amacıyla iki yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, yaşadığı şehrin köy ve kırsalında ikamet edenlere öncelik tanınacak.

Ayrıca, 2016 yılı içerisinde olağanüstü hal nedeniyle iptal edilen kamp dönemlerine katılım hakkı kazandığı halde gidemeyenlerin, şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa katılmaları doğrudan gerçekleştirilecek.

Gençlik kamplarına katılacakların atamaları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlik kamplarına katılmaya hak kazananların listesi başvuruların bitiş tarihinden sonra yayınlanacak. Listede isimleri bulunanlar, kesin kayıt yaptırmak için başvuru belgesini gitmeye hak kazandığı kamp döneminin başlama tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar gençlik merkezlerine giderek onaylatması gerekecek.

Kamplara kızlarda 12-13 ve 14-22 yaş gruplarına, erkeklerde 12-15 ve 16-22 yaş gruplarına göre başvuru yapılabilecek. AA