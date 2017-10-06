Yaylaların mevsimlik atları

Van'ın Çatak ilçesinde köylüler, ilkbaharda yüksek kesimlere götürerek burada kullandıkları atları, havalar soğuyunca kışın yaşadıkları bölgelere getirmeye başladı.
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