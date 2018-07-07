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Yavru kargalara çocuğu gibi bakıyor

Rize'de yaşayan Serkan Öz 3 yavru alakargayı sahiplendi.

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Rize'de yaşayan Serkan Öz, 3 yavru alakargayı evine giderken yol kenarında buldu. Annelerinin olmadığını fark etti ve onları sahiplendi.

Bulunduklarında tüyleri dahi bitmemiş olan alakargalar, aradan geçen sürede büyüdü.

Rizeli hayvansever, onları çocuğu gibi seviyor, alakargaları yanından ayırmıyor. Serkan Öz, yavruların ne ile besleneceğini bilmediği için internette araştırma yaptı.

Kargaların yemek listesini de buna göre seçti. Yavru kargalar, büyüdüklerinde doğaya salıverilecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: serkan öz, rize, karga
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