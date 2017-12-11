Yavru geyik donmuş gölde mahsur kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Oregon eyaletinde donan gölde mahsur kalan geyiğin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.

Buz tutmuş gölde ayakta durmaya çalışan yavru geyik uzun süre mücadele etse de bir türlü başaramadı, kendini toplayıp ayağa kalkamadı.

Sevimli hayvanın yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.

Buzla kaplı gölde kızağa binen itfaiyeci, yavru hayvanı gölün kıyısına doğru iterek götürdü.

Dakikalar süren operasyon başarıyla tamamlandı.

Yavru geyik doğal hayata geri döndü.

Sosyal medyada paylaşılan kurtarma videosu da 2 buçuk milyon görüntülendi.

Kaynak: TRT Haber