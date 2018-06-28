Yavru caretta carettalar denizle buluşuyor

Muğla Ortaca'ya bağlı Dalyan'da yumurtadan çıkan ilk yavru caretta carettalar, mavi sulara ulaşmaya başladı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta caretta deniz kaplumbağalarının mayıs ve haziran ayında başlayan yumurtlama dönemi tamamlandı.

Yumurtalardan çıkar çıkmaz denize ulaşmak için büyük çaba harcayan yavru carettalardan başarılı olamayanlara Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) görev yapan öğrenciler yardımcı oluyor.

Yavru caretta carettaların denize ulaşmasını izlemek isteyenler, DEKAMER'e başvuruyor. Merkezde, caretta carettaların yaşam döngüsü hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Dalyan İztuzu kumsalında yavruların çıkışlarını Pamukkale Üniversitesi bünyesinde bulunan DEKAMER görevlileri takip ediyor.

İztuzu kumsalı en iyi üreme sahası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü projede yer alan gözetim altındaki yuvaları, DEKAMER görevlileri kontrol ediyor. Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla denize salınıyor.

DEKAMER Müdürü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu kumsalının deniz kaplumbağalarının en iyi üreme sahalarından olduğunu söyledi.

35 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor

Mayıs ayı başlarında yuvalamaya başlayan caretta carettaların ilk yumurtalarından yavruların çıkmaya başladığını belirten Kaska, "İlk yavrular yumurtasından çıkarak denizle buluştu. Bu sezon içinde eylül sonuna kadar yaklaşık 35 bin yavrunun denizle buluşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Kaska, DEKAMER'de dünyanın hemen hemen her yerinden gönüllünün görev aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kumsalda yapılan yuvaların kafeslenmesi, kayıtlarının tutulması, yavru çıkışlarının takibi ve kayıtlarının tutulmasında gönüllülere görev veriyoruz. Yuva içerisinde yumurtadan çıkamayan yavrular da olabiliyor ve bunlar çok güçsüz oluyorlar. Bu yavruları merkeze alıp bir gün beklettikten sonra akşam denize gönderiyoruz. Son yıllarda bölgede alınan koruma önlemleri sayesinde yumurtalama alanı ve yavru çıkışlarında artış yaşandığını söyleyebiliriz."

Bu dönemden sonra yuvaların artacağından da bahseden Kaska, ilk etapta İztuzu plajında yuvadan çıkan yaklaşık 70 deniz kaplumbağasının mavi sularla buluştuğunu vurguladı.

Yuvalar gece gündüz kontrol ediliyor

Plajda 350 civarında yuva bulunuyor. Kaska, gece gündüz demeden gönüllülerin bu yuvaları kontrol ettiğini söyledi:

"Sezon sonuna kadar bu sayının 600'ü bulmasını bekliyoruz. Bu görüntü çok az insanın görebileceği bir şey. İlk carettalar denize ulaştı. Tekrar bu kumsala geleceklerinden eminiz."

Yumurtadan çıkan yavruların zarar görmemesi için kumsalda nöbet tuttuklarını söyleyen Kaska, sahili kullanan vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: AA