Yavru baykuşları evinde besledi

Kars'ın Kağızman ilçesinde Günendi köyünün muhtarı Cesim İlkan, iki ay önce yuvasından düşen 2 yavru baykuşu alıp evine götürdü.

Baykuşların bakımlarıyla ilgilenen İlkan, yavru baykuşları doğaya bırakılması için yetkililere verdi.

Baykuşları evinde tavuk eti ile beslediğini dile getiren İlkan, baykuşların teslim ettiği yetkililerce doğaya salınacağını anlattı.

Kağızman İlçe Tarım Müdürü Bekir Çapan da İlkan'a teşekkür ederek, "İlhan, baykuşlara çok iyi bakmış. İlhan'ın bize teslim ettiği baykuşları gerekli tedavi ve bakımlarının ardından yaşam koşullarını dikkate alarak doğaya bırakacağız." dedi.

Kaynak: AA