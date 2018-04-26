  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Yavru ayılar, kefir, bal ve bebek mamasıyla besleniyor

Yavru ayılar, kefir, bal ve bebek mamasıyla besleniyor

Artvin ve Rize'de bulunan 3 yavru ayı, Bursa'daki Ova Korusu Ayı Barınağı'na getirildi. Henüz 1,5 aylık olan yavrular için özel mama hazırlanıyor.

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Artvin ve Rize'de 3 yavru ayı bulundu.

Yavru ayılar, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Bakımları ve kontrolleri yapıldıktan sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'na getirildiler.

Günde 4 kez emerek beslenmesi gereken yavrular için veterinerler özel mama hazırlıyor. İçinde kefir, bal ve bebek maması bulunan mamalar, yavrulara biberonla içiriliyor.

Barınak şefi veteriner Azizcan Sezer, ayıların yavru oldukları için sürekli beslenmeye ihtiyaç duyduğunu anlattı:

"Bu hafta buraya gelen yavru ayılarımız 30- 40 yıllık hayatlarının tamamını bu barınakta geçirecekler. Doğadaki diğer ayılara göre, buradaki iyi koşullar daha da uzun ve sağlıklı yaşamalarına da neden oluyor. Merkezimizde 78 ayımız vardı, yeni gelen yavru aylarımızla birlikte sayımız 81'e çıktı." 

1,5 aylık yavru ayılara 'Tolga', 'Lesi' ve 'Aydın' isimleri verildi.

Veteriner Sezer, ayıların özellikleriyle ilgili şunları söyledi:

"Tolga çok cana yakın bir hayvan. Lesi biraz daha sinirli ve agresif. Aydın ise çok çekingen ve korkar bir yavru. Geceleri yanlarına geldiğimizde birbirlerine sarılarak uyuduklarını görüyoruz. Yavru ayılarımız bizim de yeni neşe kaynağımız oldu."

Kaynak: DHA

Etiketler: yavru ayı, Ova Korusu Ayı Barınağı, kefir, biberon, Bebek maması, bal
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