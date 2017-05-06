Yaşlılar bir tuşla "hizmet" alıyor

Sakarya'da Serdivan Belediyesi tarafından geliştirilen projeyle yaşlılar yanında taşıdığı butona bastıklarında belediyenin "yaşlı destek hattı, acil çağrı birimi"ne bağlı "hayat çağrısı ekibi" anında harekete geçerek ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşıyor.

Belediyenin erişilebilirlik ve sosyal sorumluluk hizmetleri kapsamında geliştirilen projeyle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine akıllı takip ve çağrı sistemi kuruluyor. Bu sistem üzerinden yanında taşıyacakları butona basan ihtiyaç sahipleri, belediyeden 7/24 yardım talep edebiliyor.

Kablosuz bağlantı teknolojisiyle telefon çevirme zahmetini ortadan kaldıran uygulamada, çağrı merkezine ulaşan yardım ikazı sonucu, Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki "yaşlı destek hattı, acil çağrı birimi"ne bağlı "hayat çağrısı ekibi" süratle harekete geçerek ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu yere gidiyor.

Sisteme düşen uyarıyla ekip, çağrıyı bırakan kişinin sağlık sorunlarından kullandığı ilaçlara kadar tüm bilgilere anında erişebiliyor. Sistem sayesinde sağlıktan kişisel bakıma kadar yaşlıların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanında yalnız kalmaktan canları sıkılan yaşlılar, ihtiyaçları olmasa da sohbet etmek için bile butona basıp görevlileri yanına çağırabiliyor.

Sistemin kurulduğu evlerden birine misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, uygulamayı yerinde inceledi. Yaşlıların 7/24 yanında olduklarını belirten Alemdar, bu sistem sayesinde yaşlıların kendilerini daha güvende hissedeceklerini ve gündelik hayatlarının daha da kolaylaşacağını ifade etti.

"İhtiyaç sahipleri tek tuşla bize ulaşabiliyor"

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim İkiz, yaptığı açıklamada, sistemi yaklaşık bir ay önce çalışmaya başladığını söyledi.

Tek başına kalan veya kendini ifade edemeyecek olan yaşlılara kurdukları sistemin GSM üzerinden çalıştığını açıklayan İkiz, "Sistemi kurduğumuz ihtiyaç sahipleri tek tuşla bize ulaşabiliyor. Temizlik, sağlık, yemek yapmayanlara yemek hizmetimiz var. İhtiyaç sahipleri neye ihtiyacı varsa tek tuşla bize ulaşabiliyor. Yatalak hastalara, telefona ulaşamayacak pozisyonda olan yaşlılara yönelik kurduğumuz bu sistemi, yaygınlaştırarak inşallah bütün yaşlılarımıza yönelik kuracağımız bir sistem olarak düşünüyoruz." diye konuştu.

Telefona ulaşamayacak yaşlının yanında taşıdığı tuşa basarak, istediği anda da yaklaşık 10 metreden konuşarak kendilerine çağrıyı gönderebildiğini aktaran İkiz, tuşa basıldığı anda sistemin otomatik olarak devreye girdiğini, çağrıyı bırakan kimse konuşamasa bile ekiplerinin anında o kişinin evine ulaştığını belirtti.

Sistemin 24 saat çalıştığını, görevlilerin çağrıyı alır almaz devreye girdiğini, yaşlının ihtiyacına göre temizlik ekibi, eğer sağlık sorunu varsa gönüllü doktorların eve sevk edildiğini anlatan İkiz, şu bilgileri verdi:

"Belediye başkanımızın talimatlarıyla ziyaretine gittiğimiz yaşlı bir teyzemizin kalp krizi geçirdiğini gördük. Hemen hastaneye kaldırdık ama bir süre sonra vefat etti. Bizi derinden üzen bu olaydan sonra böyle bir projeyi geliştirdik. Projeyi her geçen gün biraz daha zenginleştirmeyi düşünüyoruz. İlk etapta tek başına yaşayanlarla başladık daha sonra yaşlı olup iki kişi, üç kişi yaşayan yaşlılarımıza yöneleceğiz. Bunun yanında talepleri değerlendireceğiz. Tabii bunların kişisel bakımını da yapıyoruz. Kişisel bakımını yapamayanlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Talepler geldikçe projeyi canlandıracağız, inşallah daha da hareketlendireceğiz. Bu projeyi başlattıktan sonra gönüllülerimiz de oluştu. Bir doktorumuz gece gündüz demeden hastalarımızın tedavisiyle ilgileniyor. Bir halı yıkama firması yaşlılarımızın tüm halı ve kilimlerini yıkamak için gönüllü oldu. Bir kuru temizleme firmamız evdeki yatak, yorgan, battaniye ve kıyafetleri yıkamak için gönüllü oldu. Gönüllülerimiz gittikçe artıyor. İnşallah devamını bekliyoruz."

"Ben yalnız değilim"

Belediyenin hizmetinden yararlanan ve evde tek başına yaşayan 76 yaşındaki Rahime Güler ise butona bastığı anda belediyeyi otomatik olarak aradığını belirterek, "İhtiyaçlarımı söylüyorum ne istersem ayağıma geliyor, hazır. Sadece bir 'alo' diyorum hepsi geliyor ayağıma. Benim çocuklarım belediyede onlardan hizmet görüyorum. Temizlik yapıyorlar, yemeğimi yapıyorlar, ne dersem hepsini yapıyorlar. Hasta olduğumda geliyorlar. Ambulans bizi alıp hastaneye götürüyor, orada bekliyor eve de getiriyor. Serdivan Belediyesinden yerden göğe kadar memnunum." şeklinde konuştu.

Abdullah Göler (74) de görevlilerin bütün ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.

Yaşlılara sunulan bu hizmetlerden memnun olduğunu vurgulayan Göler, şunları ifade etti:

"Devletimizden, belediyemizden Allah razı olsun. Neye ihtiyacım varsa tüm hizmetimi yapıyorlar. Ben bundan daha iyisini aramıyorum. Ben böyle şeye layık değilim ama Allah bize belediyeyi gönderdi. Sistem kurulduğunun ikinci günü bana hemen lazım oldu. Hastalandım, aklıma tuşa basmak geldi ve bastım, hemen ambulans kapıma geldi. Hastaneye götürdüler, ilacımı yazdırdılar, geri getirdiler. Ben yalnız değilim. Benim belediyem var, başkanlarım var, cumhurbaşkanım var. Her ihtiyacımı görüyorlar. Allah onlardan razı olsun."