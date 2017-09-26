  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.174
  • BIST 102750.14
    ALTIN 148.106
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yaşlı kadının evinden 3 kamyonet çöp çıktı

Yaşlı kadının evinden 3 kamyonet çöp çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 61 yaşındaki kadının evinden 3 kamyonet çöp çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yaşlı kadının evinden 3 kamyonet çöp çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 61 yaşındaki kadının evinden 3 kamyonet çöp çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çırpan Mahallesi 2. Kutu Sokak'ta kızı Güllü Koca ile yaşayan Fatma Koca'nın (61) evinden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen temizlik görevlilerine direnen Karaman, çöpleri vermek istemedi.

Polis ekiplerinin de gelmesinin ardından temizlik çalışmasına başlanan evden üç kamyonet çöp tahliye edildi. Temizliğin ardından evde ilaçlama yapıldı.

Çöplerin arasından çıkan dizüstü bilgisayar dikkati çekti.

Ekipler attı, yaşlı kadın topladı

Ekipler, evden çıkan çöpleri kamyonete yüklerken, Fatma Koca bazı eşyaların işe yaradığını ileri sürerek kamyonetten geri çıkardı.

Zaman zaman temizlik çalışmalarını izleyen mahalle sakinlerine de tepki gösteren Koca, çöpleri satmak için topladığını dile getirdi.

Etiketler: bursa, çöp, osmangazi, ilaçlama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER