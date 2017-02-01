Yaşlı kadın paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşerek yaralanan 64 yaşındaki kadının imdadına paletli ambulans ve il özel idare personeli yetişti.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Elmasuyu köyünde Sevgi Gül, hayvanlarına su vermek için banyoda bidonu doldururken ayağı kayarak sırt üstü yere düşüp yaralandı.

Aile bireyleri cep telefonuyla ulaştıkları 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım istedi.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu 40 kilometrelik yolu İl Özel İdaresinin ekipleri sayesinde zor şartlar altında aşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşmayı başardı.

Sivrice Sağlık Merkezine getirilen ve buradan da ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gül'ün durumunun iyi olduğu belirtildi.