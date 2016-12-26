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Yaşlı ellerden boyama ve süslemeler

Düzce'de Türk Kızılayı Akçakoca Yaşlılar Konukevi misafirleri, kumsaldan topladıkları taş ve odun parçalarını renklendirip süs eşyasına çeviriyor.

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Yaşlı ellerden boyama ve süslemeler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Türk Kızılayı Akçakoca Yaşlılar Konukevinde yaşamını sürdüren 50 yaşlı, Türk Kızılayı ve Akçakoca Halk Eğitim Merkezince geliştirilen proje kapsamında, kumsaldan topladıkları taş ve odun parçalarını, eğitmenler eşliğinde boyayarak ve çizim yaparak süs eşyası haline getiriyor.
Çalışmalarda kendilerini ifade edebilme ve hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulan yaşlılar, bir yandan da içlerindeki sanat ve doğa sevgisini, ilerlemiş yaşlarına rağmen ortaya koydukları eserlerinde yaşatıyor.

"Amacımız onların yıllarına yaşam katmak"

Konukevi Müdürü Suat Çakmak, konuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri kapsamında uygulanan "yaşam boyu öğrenme" süreciyle ilgili projede taş boyama etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Normalde yaşlılık, birine bağımlı olarak yaşanan süreç olarak bilinir." diyen Çakmak, ancak burada onlara birilerine bağımlı, tüketen kişiler olmadıklarını göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Çakmak, "Amacımız onların yaşamlarına yıl değil yıllarına yaşam katmak." dedi.

"En büyük zenginlik, yaşlılık"

Yaşlılıkta en önemli sürecin "aktif yaşlanma" olduğunu belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Bu faaliyetlerimiz her hafta devam etmektedir. Manevi olarak da cuma günleri Kur'an eğitimi programlarımız sürüyor. Etkinliklere katılırlar, severler. Onlardan gelen fikirler de oluyor. Biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Gençler kadar yaşlılar da bu toplum için gerekli kişiler. Zenginlikleri, düşünce ve fikirleriyle ders verebilecek kişiler olmalarıdır. Onun için 'yaşlı' deyip de ilgilenmemek değil, her zaman yanında olmak lazım. Elimizde tutacağımız en büyük zenginlik, yaşlılık diye düşünüyorum."  

Etiketler: düzce, yaşlı konukevi, renklendirme, süs eşyası, Akçakoca
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