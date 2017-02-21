Yaşlı çift modern teleferik için yardım bekliyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 72 yaşındaki Kemal ve 70 yaşındaki Zeliha Gülay çifti, sağlık sorunları ve zorlu kış şartları nedeniyle patika yolu kullanamadıkları için evlerine ilkel teleferik ile gidip geliyor.

Gülay ailesi, komşularının arazilerinden yol geçmesine izin vermediği için evlerinin önüne yol getiremiyor. Tehlikeye rağmen 150 metre uzunluğundaki yerden 70 metre yükseklikteki ilkel teleferiği kullanmaya mecbur olduklarını dile getiren çift, yetkililerden modern teleferik yapılması için yardım bekliyor.

Zeliha Gülay, evlerine ulaşım için yol olmadığını, bunun yapılması talebiyle başvurduklarını ancak çevredeki arazi sahiplerinin izin vermediğini söyledi.

Araziler miras yoluyla pay edildiği için bu iznin alınmasının daha da zorlaştığını aktaran Zeliha Gülay, şöyle devam etti:

"Şimdi mallar çok pay edildiği için biri izin verse diğeri izin vermiyor. Komşularımız arazilerinden araba yolu geçmesine izin vermediği için biz de çok zorlanıyoruz. Özellikle kış şartlarında. İnsan taşıyan teleferik bile yapılsa fayda sağlar. Bizim kullandığımız ilkel yük taşıyan teleferik. Yol için izin alamıyoruz. Bu nedenle tek çözümü artık insan taşıyan teleferikte buluyoruz."

Korktuklarını ama mecbur kaldıkları için teleferiği kullandıklarını belirten Gülay, "Kışın kar yağdı eşim 72 yaşında nasıl aşağıya gidecek. İşi var gitmesi gerekiyor. Mecburen ilkel teleferik vagonu ile aşağı veriyorum ama her binişinde korkuyorum." diye konuştu.

Teleferiğin çok sağlam bir şey olmadığını kaydeden Gülay, bir kaç kez yük taşırken arıza yaptığını, kendileri bindiği zaman arızalanırsa ne yapacaklarını bilmediklerini vurguladı.

"Tek istediğimiz bu saatten sonra insan taşıyabilen bir teleferik yapabilmek"

Kemal Gülay ise teleferiği kullanmaktan memnun olmasalar da buna mecbur kaldıklarını belirtti.

Eşi ile başka alternatifleri olmadığı için teleferik kullandıklarını dile getiren Gülay, "Tek istediğimiz bu saatten sonra insan taşıyabilen bir teleferik yapabilmek. Bu konuda yardım bekliyoruz." dedi.

İlkel teleferiğin 20 yıl önce yapıldığını ve riskli olduğunu vurgulayan Kemal Gülay, "Herhangi bir garantisi yok. 70 yaşını aşmış, beyin kanaması geçirmiş, bir kalp hastası olarak 'zorlanmıyoruz' desek olmaz. Eşimin de giderken zaman zaman başı dönüyor." ifadesini kullandı.

Patika yolun yaklaşık 700 metre olduğunu vurgulayan Gülay, evde kimse yokken zaman yürümek zorunda kaldığını, geçmişte 4 dakikaya yürüdüğü mesafeyi artık yarım saatte yürümekte zorlandığını sözlerine ekledi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu de bölgenin yamaç olması nedeniyle yol yapmanın zorluğuna işaret ederek, arazi bölüneceği için mal sahiplerinin kolay kolay izin vermediğini, bölgede ufak çaplı insan taşıyabilen teleferik sistemi için inceleme yaptıklarını ancak henüz bir karar alınmadığını belirtti. AA