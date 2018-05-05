  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.235
    EURO 5.061
  • BIST 102599.22
    ALTIN 178.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yasin Çiçek, engellilerin sorunlarını şiirleriyle anlatıyor

Yasin Çiçek, engellilerin sorunlarını şiirleriyle anlatıyor

Zonguldak'ta yaşayan Yasin Çiçek, doğuştan bedensel engelli. Çocukluktan beri hayalini kurduğu şiir kitabını çıkaran Çiçek, kitabında engellilerin sorunlarını da anlatıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yasin Çiçek, engellilerin sorunlarını şiirleriyle anlatıyor

Doğuştan bedensel engelli 24 yaşındaki Yasin Çiçek, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşıyor. 

Çocukluktan beri Kendi şiir kitabını çıkarmayı hayal ediyordu. Uzun zamandır şiir yazan Yasin, 'İmza' adlı bir kitap çıkardı. Kitabında, engellilerin sorunlarını anlatıyor. Ayrıca, aşk ve sevgi konusunu da işliyor.

"Uzun süredir yazdığım şiir kitabım okuyucularla buluşacak. Engelli olmam bir şeyleri başarmama engel değil. Küçüklükten beri hayalimdi."

Yasin, engellilerin kalemi olmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Engellenmiş bir birey aşkı nasıl anlatır, kendi tanımını nasıl anlatır onları anlatmaya çalıştım. Normal bireyler de, özel bireyler de kendinden çok şeyler bulacak. Herkes kafasına koyduğu şeyi yapabilir. Ben bunu gösterdim."

Yasin, engelli bireylere bir şeyler üretmek için mücadele etmesi gerektiğini de anlatıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Yasin Çiçek, şiir, imza, bedensel engelli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER