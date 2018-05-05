Yasin Çiçek, engellilerin sorunlarını şiirleriyle anlatıyor

Doğuştan bedensel engelli 24 yaşındaki Yasin Çiçek, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşıyor.

Çocukluktan beri Kendi şiir kitabını çıkarmayı hayal ediyordu. Uzun zamandır şiir yazan Yasin, 'İmza' adlı bir kitap çıkardı. Kitabında, engellilerin sorunlarını anlatıyor. Ayrıca, aşk ve sevgi konusunu da işliyor.

"Uzun süredir yazdığım şiir kitabım okuyucularla buluşacak. Engelli olmam bir şeyleri başarmama engel değil. Küçüklükten beri hayalimdi."

Yasin, engellilerin kalemi olmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Engellenmiş bir birey aşkı nasıl anlatır, kendi tanımını nasıl anlatır onları anlatmaya çalıştım. Normal bireyler de, özel bireyler de kendinden çok şeyler bulacak. Herkes kafasına koyduğu şeyi yapabilir. Ben bunu gösterdim."

Yasin, engelli bireylere bir şeyler üretmek için mücadele etmesi gerektiğini de anlatıyor.

Kaynak: DHA