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Yaş ortalaması 77 olan sınıfta okuma yazma öğrenme azmi

Kastamonu'nun Kızıleller köyünde okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılanların yaş ortalaması 77.

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Yaş ortalaması 77 olan sınıfta okuma yazma öğrenme azmi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Kızıleller Köyü'nde açılan okuma yazma kursuna katılan 1'i erkek, 9'u kadın 10 kişinin yaşları 70 ila 86 arasında değişiyor.

İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, ilk olarak ilçe merkezi ve köylerde okuma yazma bilmeyenlerle ilgili tespit yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlçe merkezi ve köylerde açtığımız kurslara katılanların yaş ortalaması 60-65 civarındayken, Kızıllerler köyümüzde takdire şayan bir durum var. Burada çoğunluğu 75 yaş üstü teyze ve amcalarımıza okuma yazma kursu veriyoruz. Teyze ve amcalarımızın okuma azmini görünce bizim de hizmet etme isteğimiz artıyor."

İsimlerini yazmayı, imza atmayı öğrendiler

77 yaşındaki Fatma Çoban, okuma yazma öğrenme hayalini kurs sayesinde gerçekleştirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Babam genç yaşında öldü. Biz üç kız kardeştik. Annem hayvanlara bakacak kimse yok diye beni okula göndermedi. Kaymakam Bey ve muhtarımız okuma yazma kursu açılacağını söyledi. Çok sevindik, kursa katılmaya karar verdik. Hocamız arabasıyla bizi de alıyor, kursa getiriyor. Kalem tutmayı, ismimizi yazmayı, imza atmayı öğrendik. Daha da ilerleteceğim."

80 yaşındaki Aliye Yelen ise kısıtlı imkanlardan dolayı babasının kendisini okula gönderemediğini şöyle anlattı:

"Evlendikten sonra okuyabilme hayalim tamamen ortadan kalktı. Eşim öldükten sonra oğlumla kaldım. Çok istediğim okula bu zamana kadar gidememiştim. Şimdi yaşıtlarımla kursa gelip okuma yazma öğreniyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: okuma yazma seferberliği, Kızıleller, kastamonu
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