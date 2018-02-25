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Buradasınız : » » Yarım asrı aşkın süredir ayakkabı boyuyor

Yarım asrı aşkın süredir ayakkabı boyuyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hamdi Aktaş, geçimini 54 yıldır eski otogar yerindeki köşesinde ayakkabı boyacılığı yaparak sağlıyor.

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Yarım asrı aşkın süredir ayakkabı boyuyor

Kahvehaneye bıraktığı malzemelerini çevredekilerin yardımıyla köşesine taşıyan Hamdi Aktaş, gün boyu oturduğu taburesinde müşterilerinin ayakkabılarını parlatıyor.

Yaşı ilerlemesine rağmen durmadan çalışan Aktaş, 6 çocuğunu yetiştirdiği mesleğiyle artık 2 kişi kaldıkları ailesinin geçimini sağlıyor.

Aktaş, 15 yaşında başladığı ayakkabı boyacılığı mesleğini 54 yıldır aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Çevredeki tüm esnafın köşesini bildiğini ve ayakkabılarını kendisinde boyattığını ifade eden Aktaş, "Günlük çalışıyorum, günlük kazanıyorum. Allah'a şükür geçinip gidiyoruz. Kimseye muhtaç olmadan bir ömür geçiriyoruz." dedi.

"54 yıldır ayakkabı boyuyor"

Sağlığı el verdiğince bu işi yapmaya devam edeceğini ifade eden Aktaş, "Yaz, kış demeden sabah erken saatlerde evimden çıkarak işim başına geliyorum. Kazandığım parayla evimin kirasını da ödüyorum. Çocuklarım evlenip yanımdan ayrıldılar. Eşim ile birlikte hayatımı devam ettiriyorum. Şükürler olsun bu meslek ile evime bir ekmek götürebiliyorum geçinip gidiyoruz." diye konuştu. 

Evinin uzak olduğunu ve yaşlandığı için uzun süre taşıyamadığı boya sandığını bir kahvehaneye bıraktığını aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"54 yıldır burada ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Sabahın erken saatlerinde gün ağarmadan evimden çıkıp yürüyerek köşeme geliyorum. Günde yaklaşık 10-12 çift ayakkabı boyuyorum. Allah'a şükürler olsun geçimimi sağlıyorum.” 

İlçede esnaflık yapan Tevfik Avcı da Hamdi Aktaş'ın uzun yıllar aynı yerde ayakkabı boyayarak geçimini sağladığını belirtti.

Kendisini ayakkabı boyacılığı yaparak tanıdığını dile getiren Avcı, "Hamdi abi yalnız bu işi yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Her zaman işinin başında duruyor. Kazandığı para ile ailesini geçindiriyor. Kendisine işlerinde bol kazanç dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA 
 

Etiketler: Tekirdağ
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