Yarım asırlık motosikletini yanından ayırmıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki işçi emeklisi Hüseyin Erdem, 1970 yılında aldığı JAWA marka motosikletini yanından hiç ayırmıyor.

Çevresinde "JAWA Hüseyin" olarak bilenen Hüseyin Erdem'in, İstanbul'da çalıştığı dönemlerde işe gitmek için aldığı 1970 model motosikletine olan tutkusu görenleri şaşırtıyor.

Motosikletinin periyodik bakım ve tamirini kendisi yapan Erdem, JAWA marka motosikletini 1970'te İstanbul'da çalıştığı dönemlerde satın aldığını ve o tarihten bu yana sorunsuz şekilde kullandığını anlattı.

"O kaybolursa bilin ki ben de bu hayattan giderim"

Motosiklet tamircisi olan merhum ağabeyinin önerisi üzerine JAWA'yı aldığını ifade eden Erdem, "O zaman yani 1970'de sıfır aldım. Çok güzel yıllarımız geçti beraber ve bana yoldaş oldu." dedi.

Motosikletle arasında inanılmaz bir bağ olduğunu anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"O kaybolursa bilin ki bende bu hayattan kaybolur giderim. Geçmiş dönemde çocuklarımın ısrarı ile Murat 124 ile değiştim. 3 gün uyuyamadım, dayanamadım ve gittim sattığım kişiye 'Al arabanı ver motorumu' dedim. Allah'tan motorumu satmamış. Hemen geri aldım. Arıza yaparsa o gece uyuyamam ve tamirini yapar ondan sonra yatarım. Tamirini de kendim yaparım."

Yıllardır çok farklı motorlara bindiğini fakat 47 yıllık yoldaşı JAWA'dan vazgeçemediğini vurgulayan Erdem, "Bu motor üzerine en az 20 motor aldım fakat hiçbiri bunun yerini tutmadı. Sesi, yol tutması, yolculukta verdiği rahatlık hiçbirinde olmadı. Bunu kullanan 'Bu otomobil, motor değil.' diyor. Aramızda duygusal bir bağ var. Elbet de olacak 47 yıldır benimle beraber. Ben bu motora 47 yıldır gözüm gibi bakıyorum." diye konuştu.