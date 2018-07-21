Yarım asırdır su değirmeni işletiyor

Ordu Gölköy'de yaklaşık yarım asırdır su değirmeni işleten 68 yaşındaki Fatma Çapan, kazandığı parayla ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Eşi inşaat işçisi olan Çapan, gününün büyük bölümünü Karagöz Mahallesi'ndeki tarihi su değirmeninde geçiriyor.

Çevredeki 7-8 mahalleye hizmet veren Çapan, bölgede "değirmenci nine" olarak tanınıyor.

Çapan, 50 yılı aşkın süredir değirmende çalıştığını söyledi. Ayrıca, değirmenden kazandığı parayla 4 çocuğunu büyüttüğünü ve okuttuğunu anlatarak, "Şimdi çocuklarım gurbette çeşitli yerlerde iş sahibi" dedi.

Günde ortalama 100-150 kilogram mısır öğütüyor

Çapan, günde ortalama 100-150 kilogram mısırı su değirmeninde öğüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Başkası taştan çıkartır ekmeğini, biz sudan çıkardık. Çok şükür bölgede değirmenin çarkının dönmesi için yeterli suyumuz var. Bu değirmenin çarkı döndüğü sürece işimizi sürdüreceğiz."

Birçok yerde elektrikli değirmenlerin çalıştığını anlatan Çapan, "Biz buna rağmen işimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çok şükür su değirmeninde öğütülen unun lezzeti bir başka olduğu için bize de yoğun ilgi gösteriliyor. Halimizden gayet memnunuz" dedi.

Kaynak: AA