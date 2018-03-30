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Buradasınız : » » Yardımsever adam yağmurda ıslanan yaşlı kadına montunu verdi

Yardımsever adam yağmurda ıslanan yaşlı kadına montunu verdi

Ankara'da dünkü sağanak sırasında bir vatandaş, montunu çıkarıp yağmur altında ıslanan yaşlı kadına verdi, kendisi ise tişörtüyle yoluna devam etti.

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Başkentte dün gün boyu etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenenler ise sokakta yaşayanlar oldu. Kentin işlek caddelerinden birinde çekilen görüntü ise adeta yürekleri ısıttı.

Bir vatandaş, yürürken gördüğü yağmurda ıslanan yaşlı kadına üzerindeki montu çıkartıp giydirdi.

Yardımsever vatandaşın, titreyen kadına montunu giydirdiği anlar, yoldan geçen diğer bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Montunu yaşlı kadına giydiren vatandaş, yağmur altında tişörtüyle yoluna devam ederken, yoldan geçen başka bir kadın ise içerisinde yiyecek olduğu tahmin edilen poşeti yaşlı kadına verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: yağmur, sağanak, ankara
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