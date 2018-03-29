Yardımhane Derneği 8 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor

Yardımhane Derneği, ihtiyaç sahibi çocuklar için 8 yıldır yollarda. Gönüllü 5 arkadaş tarafından kurulan ve yardımlarla büyüyen dernek için yurt içi yurt dışı fark etmiyor.

Çocukların hayallerini ev ziyaretlerinde psikologlar denetiminde onlarla konuşup, isteklerini öğreniyorlar. Sonra çocukların hiç beklemediği bir anda onları hayalleriyle buluşturuyorlar.

Dernek sadece Türkiye'de faaliyet göstermiyor. Bugüne kadar 10'dan fazla ülkede çocukların yüzünü güldürdü.

Özellikle, Afrika'da çalışmalarını yoğun olarak devam ediyor.

Uganda'da yetimhane devralan dernek, 302 yetim ve terk edilmiş çocuk için sıcak bir yuva olacak.

Kaynak: TRT Haber