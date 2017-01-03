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Yardım için verilen yastıktan çıkan parayı iade ettiler

Çıkan yangında evi küle dönen Tokatlı Aydın Dursun, yardım için verilen yastıkta bin lira buldu. Dursun duyarlı bir davranış sergileyerek parayı Kaymakamlığa teslim etti.

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Yardım için verilen yastıktan çıkan parayı iade ettiler

Tokatlı Aydın Dursun,  evinde çıkan yangında 77 yaşındaki babasını ve tüm eşyalarını kaybetti. O günden bu yana 3 çocuğu ve eşi ile birlikte Tokat´ın Reşadiye ilçesindeki bir ilkokulun lojmanında yaşıyor.

Dursun ailesinin yardımına Belediye, komşular ile Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfı koştu. Aileye eşya yardımı yapıldı. 

Yardımların içinde verilen yastık sürpriz yaşattı 

Dursun ailesinin yangında kaybettiği eşyalarının yerine yenilerini koymak için harekete geçildi. Bu yardımlarla beraber gelen bir yastık Aydın Dursun için sürpriz oldu. Kimden geldiği bilinmeyen yastığın eski sahipleri içerisine bin lira saklamış ve parayı burada unutmuşlardı.Parayı bulan Aydın Dursun bir an bile tereddüt göstermedi, bulduğu parayı Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem´e teslim etti. 

Dursun,  "Şunu da düşündüm. Ha çalmışsın yemişsin, ha bulmuşsun yemişsin Ona dayanarak ve onu görerek ve babamdan bu şekilde duydum bu şekilde gördüm. " şeklinde konuştu. 

Dursun ailesine para yardımı yapıldı 

Dursun'un bu duyarlı davranış karşılıksız kalmadı. Reşadiye Kaymakamlığı mağdur aileye bin lira para yardımı yapmayı kararlaştırdı.

Etiketler: Yardım için verilen yastık, Tokatlı Aydın Dursun
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