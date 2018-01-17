Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Mermilerin hedefi oldu... Yolda yaralı halde bulundu.

Baykuşgiller familyasından, nesli tükenmekte olan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Elazığ-Malatya Karayolu'nda kanadından yaralı puhu kuşunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'nin kapısını çaldı.

Tedavi için Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülen puhu kuşunun kanadına 5 saçmanın isabet ettiği belirlendi.

Operasyonla kanadındaki saçmalar çıkarıldı ve kırık kanadın tekrar kaynaması için tedaviye başlandı.

FÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Eren Polat, puhunun tedavisinin 10 gün daha süreceğini söyledi.

Polat, "Hem beslenmesini hem de bakımını hastanemizde gerçekleştirdik. Bugün yaptığımız kontrollerde puhunun durumunun iyiye gittiğini, kanattaki iyileşmenin başladığını gördük" dedi.

Kaynak: AA