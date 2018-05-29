Yaralı getirilen kargayı makamında besliyor

Bahar aylarının hayvanlar için yavrulama dönemi olduğunu hatırlatan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan, yalnız görülen yavruların hemen koruma altına alınıp bir süre izlenmesi ve annelerinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Arıkan, "Düşen yavruları hemen alıp eve götürmeyelim. Ebeveynlerinin almasını bekleyelim. Onları doğasından uzaklaştırmayalım” dedi.

Karga Edgar’ın bir apartman boşluğunda ayağı kırık halde bulunduğunu ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak birimlerine getirildiğini belirten Arıkan, şunları anlattı:

"Sokak hayvanları ile ilgileniyoruz. Sokak hayvanı deyince sadece kedi ve köpek ile işimiz bitmiyor. Atlarımız var. Böyle arada öksüz yavrularımız var. Kuşlarımız var. Burada aklınıza gelebilecek her türlü hayvan ile ilgileniyoruz. Karganın ismi Edgar. Biz bu ismi ona çok yakıştırdık. Beş altı katlı bir apartmanın havalandırmasından aşağıya düşmüş. Vatandaşlar bulmuşlar. Sol bacağı kırıktı. Bize yaklaşık 10 gün önce geldi. Tam tüylenmemişti. Çok iştahlı idi. O yüzden biz onu beslemeye başladık. Şimdi ayağını da kullanıyor.”

Kaynak: İHA