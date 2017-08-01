Yaralı deniz kaplumbağaları tedavi edilerek denize bırakıldı

Hatay'da çeşitli zamanlarda yaralı halde bulunan ve Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hatay Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezinde (DEKİYM) tedavisi yapılan iki caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) iyileşme süreçlerinin ardından doğal ortamlarına bırakıldı.

DEKİYM'de yaklaşık 3 aydır tedavileri süren 3 deniz kaplumbağası tamamen iyileşti.

Beslenme ve hareket kabiliyetleri yerine gelen 80, 33 ve 27 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağaları, Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde denize gönderildi.

MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde 2005 yılından bu yana deniz kaplumbağalarıyla ilgili faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'in, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için en önemli yuvalanma alanı olduğunu belirten Altuğ, şöyle devam etti:

"Bu bölgedeki canlıların yaklaşık dörtte biri kadarı da Samandağ kumsalına geliyor. Bunların neslinin devamı anlamında bölgemiz önemli bir yer kaplıyor. MKÜ olarak biz 2010 yılında yaralı kaplumbağalar için ilk yardım tedavi merkezi kurduk. Orada tam bir hastane anlayışıyla çalışıyoruz. Endoskopik muayeneye kadar tüm tetkikler yapılıyor, sonra tedavi ve operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bugün gönderdiğimiz yeşil deniz kaplumbağası yuvalamak için bölgemize gelmiş. Muayenesinde yumurtaları da vardı ama tam olgunlaşmamıştı. Diğer caretta carettalar da kafa travması nedeniyle tedavi edildi, iyileştikten sonra doğal ortamına bıraktık."

Altuğ, üniversite bünyesinde kurulan tedavi merkezinde 4 caretta carettanın daha tedavisinin sürdüğünü, iyileştikten sonra onların da doğal yaşam alanlarına bırakılacaklarını söyledi.

Deniz kaplumbağası yaralanmalarında çoğunlukla kafa travmaları gözlendiğinin altını çizen Altuğ, balıkçılık yapan vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.

Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik de sahilde geçen yıl bin 600 civarında deniz kaplumbağasının yuva yaptığını, bunlardan 50 bine yakın yavrunun çıkarak denizle buluştuğunu aktardı.