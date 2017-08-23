  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.501
    EURO 4.133
  • BIST 108896.47
    ALTIN 145.205
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

Yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi, Hayvan Dostları Derneği Bakımevinde tedavi altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaralı bulunan oklu kirpi, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Bakımevinde tedavi altına alındı.

Sarsala Koyu’nda tatil yapan vatandaşlarca yaralı bulunan oklu kirpi için yardım istendi.

Hayvan ambulansıyla olay yerine giden HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ve ekibince bakımevine götürülen kirpinin tedavisine başlandı.

HAYDOS Başkanı Dağdelen, kirpinin kesici bir aletle yaralandığını tespit ettiklerini söyledi.

Kirpinin yarasının insan eliyle yapıldığını anlatan Dağdelen, "Ciddi bir kesik var. Kesinlikle kaza değil. Kasıtlı olarak yapılmış. Hekimlerimiz yarayı temizledikten sonra itinalı bir şekilde diktiler. Kontrol altında tutuyoruz. Tedavisi tamamlandıktan sonra yaklaşık 15 gün içinde oklu kirpiyi doğal ortamına bırakacağız." diye konuştu.

Dağdelen, bakımevinin maskotu haline gelen ve "Rıfkı" adını verdikleri kirpiye en iyi şekilde bakıldığını dile getirdi.

Etiketler: oklu kirpi, rıfkı, Muğla, dalaman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER