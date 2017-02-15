Yanlış tanıyla kanser dendi, 7 kez ameliyat edildi

Adana'da yaklaşık 10 yıldır hastalığına kesin tanı konulamayan ve bu süre içinde 7 kez ameliyat edilen 26 yaşındaki Salih Murat, "crohn" teşhisi sonucu yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Murat, 16 yaşındayken karın bölgesinde sürekli ağrılar ortaya çıktığını, bu ağrılar ve kilo alamaması nedeniyle doktora başvurduklarını belirtti.

Ağrıları artınca apandisit teşhisiyle ameliyat edildiğini aktaran Murat, kolon kanseri olduğunun söylenmesi üzerine tedavinin bu yönde devam ettiğinin anlattı.

Murat, o dönem 26 kiloya kadar düştüğünü, teşhise yönelik 2-3 kez ameliyat edildiğini ifade ederek kemoterapi de aldığını söyledi.

Ailesinin bu süreçte kendisine bir şey söylemediğini dile getiren Murat, "Ben kendimce kabullendim ama içimde bir his vardı. Sanki bir şey olmayacağını hissediyor, biliyor gibiydim. Sağlam durdum. Normalde de zaten pozitif bir insandım." dedi.

Murat, devam eden süreçte bir süre kendisini toparlamasına rağmen 3 günü geçmeyen ağrılarının ortaya çıktığını vurguladı. Sırt ve omuz bölgesinde yaşanan bu ağrıların önceki ağrıları ile karıştırılarak aynı hastalık sanıldığına işaret eden Murat, "Ağrılar nedeniyle doktora gittim. Bu kez doktor 'Safra kesen yırtılmak üzere. Taş var' dedi. Safra kesemi de aldılar ama ağrılar geçmedi. Daha sonra 2012'de aynı zamanda Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastası olduğum teşhis edildi." dedi.

"Psikiyatriye kadar gittim"

Murat, safra kesesi ameliyatından sonra da ağrılarının geçmediğini, bu süreçte eğitimine de devam edemediğini söyleyerek "Teşhisi koyamadıkları için tedavi de yoktu. Hangi hastaneye gitsem 'Biz araştıracağız' dediler. En son ağrıların sebebi psikolojik, strese bağlı diye psikiyatriye kadar gittim" diye konuştu.

Rahatsızlığı geçmediği için gittiği hastanelerde teşhis ve ameliyatların devam ettiğine dikkati çeken Murat, bu süreçte mide rahatsızlığından akciğerde su toplanmasına kadar farklı teşhisler konulduğunu bildirdi.

Murat, 6. ameliyatı sonrası Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvurduğunu belirterek genel cerrahi servisinde bir ameliyat daha geçirdiğini anlattı.

Aynı hastanede sevk edildiği gastroentroloji bölümünde yapılan tetkikler sonucu rahatsızlığının "crohn" olduğunun tespit edildiğini aktaran Murat, kullandığı ilaçlar ve diyetisyen yardımıyla yemesinin düzeldiğini, sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

İşe girdi

Murat'ın tedavisini yürüten ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Yapılan tetkikler sonucu 'crohn' teşhisi konuldu. İlaç tedavisi ve zayıf olduğu için besin takviyesine başladık. 15 günden sonra belirgin bir değişme gördük. Tedaviden sonra 2 ay içinde karnındaki fistülü de kapandı. Bugün 7. ayı, işe girdi, çalışıyor." dedi. AA