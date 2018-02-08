Yakup Dede, 97 yaşında 'öğretmenlik' heyecanı yaşadı

Tokat'ta özel bir okulda sosyal bilincin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen programda huzurevi sakinlerinden 97 yaşındaki Yakup Koçyiğit, 66 yaşındaki Selahattin Kurt, 65 yaşındaki Duran Dirican'a öğretmen önlüğü giydirildi. Heyecanlı anlar yaşayan huzurevi sakinleri 7. sınıflara girerek öğrencilerle bir araya geldi.

Hayat tecrübeleri ve yaşadıkları anıları öğrencilerle paylaşan huzurevi sakinlerinden Yakup Dede duygusal anlar yaşadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Kaşpınar köyünde ikamet ederken Kaymakamlık tarafından huzurevine yerleştirildiğini ifade eden Koçyiğit, temsili olsa da öğretmenlik yapmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

"1928'de Kur'an-ı Kerim okumak bile yasaktı"

Okula gideceği 1928 yılında Kur'an-ı Kerim okumanın bile yasaklandığını ifade eden Koçyiğit, "Biz okusak da kaçak okuduk Kur'an-ı namaz surelerini öyle öğrendik. Bizim zamanımızda öyle idi. Öğrencilere zihin açıklığı diliyorum. Öğrencileri gördüğüm için mutlu oldum, ciğerime sokmak istiyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Öğrenciler ise can kulağı ile dinledikleri huzuervi sakinlerine sorular sorarak tecrübelerinden istifade etti.

Okul Müdürü Ramazan Maviş ise günün anısına huzurevi sakinlerine plaket ile teşekkür belgesi takdim etti. İlk defa plaket alan Yakup Dede'nin yaşadığı sevinç ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA