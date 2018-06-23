Yağmurda kalan yavru köpekleri Erkayıran ailesi sahiplendi

Osmaniye Kadirli'de bir aile, anneleri tarafından terk edildiği düşünülen yağmurda ıslanmış 10 köpek yavrusuna sahip çıktı.

Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan Erkayıran ailesi, 3 gün önce sokakta bulduğu yağmurda ıslanmış yavruları evlerine götürdü. Üşüyen hayvanları ısıtan ve yiyecek veren aile üyeleri, evlerinin bahçesine kulübe yaparak köpeklerin bakımını üstlendi.

23 yaşındaki Sinem Erkayıran, yavruları her gün sütle beslediklerini belirterek "Annem ve babamla köpekleri evimize getirdik. Bahçemizde onlara sıcak ve güzel bir barınak yaptık. Günlük süt ve su veriyoruz. Yavru köpeklerle çok mutluyuz. Onlar ailemizin bir parçası oldu" dedi.

"Anne şefkatini yaşatamasak da..."

Baba Mesut Erkayıran, köpeklerin sokakta kalmalarına gönüllerinin razı gelmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onları sahiplendik. 3 günden bu yana bahçemizde yaptığımız barınakta kalıyorlar. Geceleyin sık sık kontrol ediyorum. İşçi emeklisiyim. Günde ortalama 4 veya 5 litre süt veriyoruz. Her ne kadar anne şefkatini onlara yaşatamasak da elimizden geleni yapmak için gayret gösteriyoruz."

Anne Pınar Erkayıran ise her yavru gibi köpeklerin de anne şefkatine ihtiyacı olduğunu anlattı:

"Günümüzün çoğunu onlarla geçiriyoruz. Okşuyoruz, seviyoruz, onlarla mutlu oluyoruz. Onlar da bizimle mutlular. İsteyen olursa gönüllü ailelere de verebiliriz."

Kaynak: AA