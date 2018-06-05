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Yağışlar sayesinde bereketlenen mantar, iftar sofralarına lezzet katıyor

Kars Sarıkamış'taki ormanlık alanlarda yetişen çayır ve kuzugöbeği mantarı, Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında.

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Yağışlar sayesinde bereketlenen mantar, iftar sofralarına lezzet katıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda yetişen ve köylülerin gelir kapısı olan kuzugöbeği ve çayır mantarı, Ramazan'da da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı.

Her yıl mayıs ve haziran aylarında ormanlık alanda yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan kuzugöbeği mantarı, lezzet ve protein açısından önemli bir besin olduğu için yaş olarak kilosu 70 liradan satılıyor.

Son yağışlarla doğada oldukça fazla bulunan beyaz çayır mantarı ise, 5 liradan alıcı buluyor.

Mantar toplayanlardan Uğur Vanlı, bu sene aşırı yağışlardan dolayı mantar bolluğu yaşandığını söyledi. Varlı, özellikle kuzugöbeği mantarının çok değerli olduğunu şöyle anlattı:

"Sarıçam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı yurt dışına da ihraç ediliyor. Arkadaşlarla ormanlık alanda günde 10 kilometre yürüyerek bu mantar türünden yaklaşık 2 kilo falan toplayabiliyoruz. Meralarda, çayırlarda yetişen beyaz çayır mantarından da oldukça fazla buluyoruz. Şu anda Ramazan ayı olduğu için topladığımız mantarlar iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti haline geldi."

Mantar toplayan Resul Pakko da, yağışların Ramazan'da mantar bereketi getirdiğini söyleyerek "Havalar yağışlı geçiyor. Ramazan'da mantar lezzeti bambaşka oluyor, günde 3-4 kilo beyaz mantar topluyoruz. Beyaz mantarın protein açısından etten farkı yok" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: sarıkamış, ramazan, kuzugöbeği, Kars, çayır mantarı
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