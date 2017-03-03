Yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktılar

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için Eleşkirt ilçesine bağlı Hayran Göl köyü kırsalında yemleme çalışması yapıldı.

Ağrı Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Necati Kara, yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Yaban Hayatı Günü olarak kutlanmakta. Bizler de şube olarak yaban hayatına sahip çıkmaktayız. Yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram buğday, 150 kilograma yakın sakatat ve benzeri yiyecekleri doğaya bıraktık." dedi.

Avcıların, avlanma kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunan Kara, şöyle konuştu:

"Av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz tüm hızı ile devam etmektedir. 26 Şubat itibarıyla ülke genelinde av sezonu kapanmıştır. Bu dönemler yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve eşleşme dönemleri olup av yapılması kesinlikle yasaktır. 2017 yılı içerisinde Avcılık Kanunu'na muhalefetten 7 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak cezai işlemler uygulandı."