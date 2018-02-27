Yabancı şeflerden "Türk mutfağı" çağrısı: Tat ve sunum bakımından uluslararası standartta

Ünlü yemek şefleri, "tat ve sunum bakımından uluslararası standartta" olarak nitelendirdikleri Türk mutfağının daha güçlü tanıtımla dünyaya lezzet katacağını belirtiyor.

Kuşadası ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında jüri üyeliği yapan yabancı yemek şefleri, Türk gastronomisi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Türk mutfağının sadece kebaptan ibaret olmadığını, birbirinden farklı yemekleri hem sunum hem de lezzet açısından çok iyi bulduklarını ifade eden konuk şefler, kendi vatandaşlarına da "Türk mutfağını görün" çağrısında bulundu.

Türk mutfağı zengin çeşitliliğe sahip

Rumen şef Paul Siserman, Türkiye'ye birçok kez geldiğini ve her defasında çok mutlu ayrıldığını söyledi.

Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü anlatan Siserman, "Türk mutfağı Osmanlı'dan bu yana zengin çeşitliliğe sahip. Yemeklerin yeterince bilinmemesini tanıtım eksikliğine bağlıyorum. Buraya her gelişimde farklı yemekler tadıyorum ve ve yeni şeyler öğreniyorum." diye konuştu.

"Yaşamak istiyorsanız Türkiye'ye geleceksiniz"

Siserman, Türk gastronomisinin kendine has özelliğine dikkati çekti.

Ülke yemeklerinin tanıtımında yarışmaların büyük rol oynadığını anlatan Siserman, "Türk mutfağı dendiğinde akla 'kebap' gelirdi ama Türk gastronomisi kendisini kanıtladıkça, şefler sergiledikleri hünerlerini dünyaya tanıttıkça Türk mutfağı kendi özünü yakalayacaktır. Eğer yaşamak istiyorsanız Türkiye'ye geleceksiniz ve buradaki lezzetleri tadacaksınız." dedi.

İngiliz Mımmo Pıpıtone de Türk yemeklerini çok sevdiğini ifade etti.

Genelde Türk mutfağının kebapla özleştirildiğini aktaran Pıpıtone, "Lokal yemekler gün yüzünü çıktıkça Türk mutfağının zenginliğini daha iyi anlıyorsunuz. Türk yemeğinin sadece kebaptan ibaret olmadığını burada gördüm. Türk yemeğini anlatmak için insanların gelip mutlaka tatması gerekiyor. Ben geldim ve gördüm. Sırf bu yüzden Türkiye'ye yakın zamanda tekrar geleceğim." diye konuştu.

"Türk mutfağı hızla Avrupa'da yerini aldı"

Belçikalı Dirk Luyten da Türk mutfağının hızla Avrupa'da yerini aldığını vurguladı.

Ülkesine döndüğünde Türk mutfağının güzelliklerini anlatacağını belirten Luyten, "Türk mutfağı dışarıdan kebaptan ibaretmiş gibi görünüyor. En azından biz de öyle görüyorduk ama gelip gördük ki buradaki yemekler çok farklı. Türk mutfağı tanıtımla daha iyi noktaya gelecektir." ifadelerini kullandı.

Bir başka Belçikalı şef Fred De Keyser ise Türk kültürüne hayran kaldığını anlattı.

Kuşadası'nda birbirinden lezzetli yemekleri tatma fırsatını bulduğunu vurgulayan Keyser, "Yemeklerin bu kadar güzel sunulacağını hiç beklemiyordum. Muhteşem ve çok lezzetli. Belçikalıların bir çoğu Türk mutfağını hep kebap olarak bilir. Türk yemekleri Avrupa stantlarında sunuluyor. Buranın güzelliklerini orada anlatacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA