Yabancı bisikletçilerin gözdesi: Erciyes

Uluslararası bisiklet yarışlarına hazırlanan sporcuların kampa girdikleri yerlerin başında gelen Erciyes’te, Kazakistanlı milli bisiklet sporcuları kampa girdi.

Kazakistan Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Alexandre Dymovskikh, Erciyes’e güzelliği dolayısıyla hayran kaldıklarını söyledi. Erciyes’teki bisiklet parkurlarının çok güzel olduğunu belirten Dymovskikh, ilk defa geldikleri bölgeye bundan sonra da geleceklerini dile getirdi.

"Erciyes’i 4 mevsim insanların hizmetine sunmaya gayret ediyoruz"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı ana unsurlarıyla kış turizmini önceleyen bir plandır. Erciyes gibi muhteşem bir dağda çok kuvvetli ulaşım, ısınma, yeme ve içme gibi güzel bir alt yapımız oluştu. Biz bu imkanları 4 mevsim vatandaşlarımıza ve dünya insanlarına sunmak için gayret ediyoruz. Erciyes’te birçok spor dalı yapılıyor, kamp faaliyetleri yürütülüyor" dedi.

"Erciyes önümüzdeki yıllarda popülerlik kazanacak"

Erciyes’in bisikletçiler için uygun bir mekan olduğunu vurgulayan Cıngı, şunları söyledi:

"Bizim açımızdan olmazsa olmaz ve turizmi şehre ulaştırma noktasında bir ilham oluşturması için bisiklet en ön plandaydı. Türkiye’de ilk olarak Erciyes’te downhill bisiklet parkurları, dağ bisiklet parkurları ve yol bisiklet parkurları oluşturduk. Bunları da haritalandırdık. Artık uluslararası pazarlanabilir ve tanıtabilir bir ürün haline getirdik ve birçok uluslararası yarışmalar yaptık. Geçtiğimiz yıllardan itibaren de özellikle 2 bin 200 metrede çok kuvvetli bir konaklama altyapımız olması dolayısıyla uluslararası bisiklet takımlarının yetkililerini ve federasyon başkanlarını Erciyes’e davet ettik ve buradaki kamp alternatiflerimizi sunduk. Onlarda Erciyes’i çok beğendiler. Onlar 2 bin 200 metrede konaklayıp bin 100 metrede antrenman yapma şansına sahipler."

Cıngı, önümüzdeki yıllarda Erciyes'in popülerlik kazancağını belirterek, "Erciyes’in etrafında çok kaliteli asfalttan oluşan ve genel itibariyle düşük trafikte seyreden yollarımız var. Dolayısıyla bisiklet takımları için uygun bir mekan olduğu kanaati hasıl oldu. Geçtiğimiz yıldan itibaren de birçok ülke bisiklet takımlarının yüksek irtifa kampı için gelmiş oldular. Halen de devam ediyor. Erciyes önümüzdeki yıllarda popülerlik kazanacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA