Vücudunda darbe girişiminin izlerini taşıyor

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kol ve bacaklarından silahla yaralanan Necmettin Utuş, vücudunda o gecenin izlerini taşımaya devam ediyor.

Ankara'da 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden tankı durdurmak isterken darbeci askerlerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 56 yaşındaki Utuş'un tedavisi sürüyor.

Gümüşhane'de yaşayan Utuş, yaptığı açıklamada, darbe girişimini televizyonlardan öğrendiğini ve tepkisini ortaya koymak amacıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gittiğini söyledi.

Burada 4 tankın bulunduğunu dile getiren Utuş, vatandaşlarla tankın üzerine çıktıkları sırada darbeci askerin kendilerine silah çektiğini belirtti.

Askerin üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdiğini anlatan Utuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yoldaki araçları ezerek ilerleyen tankı durdurmaya çalıştıklarını bildirdi.

Tanka çıkarak sürücüsünü etkisiz hale getirmeye çalıştığını kaydeden Utuş, şöyle devam etti:

"Sürücüyle boğuşmaya başlayınca tank boşa gitmeye başladı. O sırada tanka giren teğmen bana ateş etti. Mermiler bir bacağımın kemiğini parçaladı. Diğer mermi de diğer bacağımı diz kapağımın altından deldi geçti. Mermilerden biri kasığımı hafif, biri de sağ kolumu komple yardı. Dışarıdan gelen yorgun mermi de pazıma girdi. Ameliyatla alttaki parçaları aldılar ama üstteki parçalar duruyor. Çünkü oraya girerlerse parmaklarımı oynatamayacağım. Artık bununla yaşayacağım. Bacağımda da platin var."

Utuş, bacakları ve kollarından tedavisinin halen devam ettiğini ve tamamen iyileşmesinin mümkün olamayacağını belirtti.

"Herşeyi inkar etme yoluna gidiyorlar"

FETÖ davalarının duruşmalarını takip eden Utuş, Türkiye'yi işgale kalkışan darbeci sanıkların gülünç savunmalar yaptığını söyledi.

Yargılamanın bir an önce bitmesini ve bu kişilerin en ağır cezayı almasını istediklerini vurgulayan Utuş, şunları kaydetti:

"Davalarda sanıklar herşeyi inkar etme yoluna gidiyorlar. Sanki o kadar tankı onlar sokağa çıkarmadı, uçaklarla Ankara'yı, Meclisi onlar bombalamadı. Onların aklında halen 'FETÖ teröristi, Amerika'dan bunları kurtaracak.' Bunlar 'Yarın dışarı çıkacağız, af gelecek' diye düşünüyor. O kadar rahat savunma yapıyorlar ki sanki 250 şehidin katili onlar değilmiş gibi tiyatro oynuyorlar."

Utuş, mahkemeleri takip etmeyi sürdüreceklerini anlatarak, "Bizim yatağımız ev değil. O gece nasıl sokakta yattıysak, nasıl o kurşunların altında vurulduysak, yargılamalar bitene kadar ben ve gazi arkadaşlarım mahkemeden kesinlikle ayrılmayacağız. İdam olursa adalet yerini bulacak, içimiz rahat edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da davaları yakından takip ettiğini bildiklerini belirten Utuş, "Cumhurbaşkanımız bu davanın arkasında ve takipçisi. Ona çok güveniyoruz. Çünkü biz onunla yola çıktık. Onunla bu darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Bu davayı da onunla kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.